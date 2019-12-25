Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы

В Петербурге ранее не было такого.

Власти Петербурга планируют в качестве одной из мер поддержки заведений общественного питания разрешить им открывать зимние террасы. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Рассматривается предложение по созданию зимних террас.

В Петербурге такого не было, но они, скорее всего, появятся. Александр Ситов

Также властями рассматривается вариант докапитализации Фонда микрофинансирования примерно на 500 млн рублей.

На данный момент в Петербурге, согласно постановлению, предприятия общественного питания не должны работать в период с 30 декабря по 3 января.

Фото: Piter.tv