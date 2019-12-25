  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы
Сегодня, 15:49
122
nastya960

Власти Петербурга планируют разрешить кафе открывать зимние террасы

0 0

В Петербурге ранее не было такого.

Власти Петербурга планируют в качестве одной из мер поддержки заведений общественного питания разрешить им открывать зимние террасы. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Рассматривается предложение по созданию зимних террас.

В Петербурге такого не было, но они, скорее всего, появятся.

Александр Ситов

Также властями рассматривается вариант докапитализации Фонда микрофинансирования примерно на 500 млн рублей. 

На данный момент в Петербурге, согласно постановлению, предприятия общественного питания не должны работать в период с 30 декабря по 3 января. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр ситов, общепит, ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии