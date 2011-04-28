В Электростали несовершеннолетняя напала на сверстницу.

Подмосковная прокуратура проверяет видео с избиением школьницы. Об этом журналистам рассказали представители регионального надзорного ведомства. Ранее в социальных сетях появился ролик о побоях, которые оказались нанесены девочке из Электростали.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали. пресс-служба прокуратуры по региону

В правоохранительных органах заметили, что ребенка в Электростали избила сверстница. Еще одна девочка снимала происходящее на мобильное устройство и подстрекала очевидцев к издевательствам над потерпевшей. Третья девочка только присутствовала при конфликте. Сейчас полиция опрашивает всех школьниц. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пытавшийся выйти из троллейбуса россиянин разбил топором окно и попал на видео.

Видео: ВК/Типичная Электросталь