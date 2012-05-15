Хулигана задержала полиция.

Пытавшийся выйти из троллейбуса россиянин разбил топором окно и попал на видео. Кадры с инцидентом опубликованы в социальной сети "Вконтакте" в паблике "Типичный Екатеринбург". Очевидцы рассказали, что пассажир находился в салоне в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил водителю нос, а затем вылез из общественного транспорта через разбитое им окно.

На кадрах видно, что мужчина начинает ссориться с шофером. В какой-то момент он наносит удар кулаком по противнику. После этого россиянин достает из пакета топор, подходит к окну и разбивает его. Пассажиру удается выбраться из автобуса. Он начинает колотить по стеклам транспортного средства снаружи.

Журналисты из местного информационного агентства E1.ru заявили о том, что драка и битье стекол произошли вблизи пересечения улиц Чапаева и Декабристов. Правоохранительные органы поймали дебошира. Подозреваемым стал 21-летний бригадир монтажников. Преступник заявил, что возместит весь причиненный ущерб.

СМИ: в Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек.

Фото и видео: VK / [ТЕ] Типичный Екатеринбург