В списке жертв - 12 детей.

СМИ: в Болгарии в аварии с туристическим автобусом погибли 45 человек. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства БГНЕС. Автомобильная авария зафиксирована около 03 часов утра по местному времени (в 04 утра по московскому времени) на автомагистрали "Струма". Известно, что в транспортном средстве находились граждане из Северной Македонии. Автобус загорелся. Жертвами стали 45 пассажиров, включая 12 несовершеннолетних. В общей сложности в салоне находились 52 человека.

Руководитель пожарной охраны Николай Николов рассказал прессе о том, что происшествие произошло на 31-м километре а дороги. Профессор болгарской клиники по лечению ожогов больницы скорой помощи Мая Аргирова уточнила, что сейчас угрозы для пострадавших в аварии нет. Все они госпитализированы с травмами и ожогами на верхних дыхательных путях, руках, лицах. Некоторым потерпевшим предстоит операция. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев вырази соболезнования семьям жертв транспортной трагедии.

Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших. Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии

Арестован каннибал, задержанный после ДТП с трупом в багажнике.

Фото и видео: YouTube / Bulgarian News Agency, BGNES Agency