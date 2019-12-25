Регион обогнали по темпам вакцинации населения Белгородская область и Чукотка.

Подмосковье вошло в тройку лидеров по вакцинации. Об этом рассказали журналисты из РБК со ссылкой на подсчет региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также информации от местных властей. Первое место по охвату прививками населения показывает по РФ Белгородская область. Там чиновники смогли вакцинировать 47,53% жителей. На второй позиции находится Чукотка с 45,24% вакцинировавшихся. Московская область сменила Чечню на третьем месте с 45,14%.

В издании заметили, что в антирейтинге по количеству вакцинировавшихся лидирует Дагестан. Там прививки от ковида поставили только 13,29% жителей. Ранее оперштаб говорил о том, что к середине сентября хотя бы одной дозой вакцины по стране привились 45,8 миллиона человек, а полностью — более 39,8 миллиона.

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию.

Фото: Piter.tv