Чиновники назвали условия для совершения въезда в страну ЕС.

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию. Об этом журналистам рассказали представители дипломатического ведомства Таллинна. Ранее решение было одобрено национальным департаментом по здравоохранению. Чиновники разрешили подтверждать свою инфекционную безопасность прибывающим в страну любыми вакцинами, которые официально используются в мире.

Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной. пресс-служба департамента Эстонии

Напомним, что в самой Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре вакцины от производителей Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Граждане РФ, которые прошли полный курс вакцинации двумя дозами вакцины и достигли максимальной защищенности после введения последнего компонента, могут посещать Эстонию. При этом вакцинация должна проводиться менее года. Этот факт должен подтверждаться официальным свидетельством.

Финляндия с 1 октября расширит выдачу виз россиянам.

Фото: Pixabay.com