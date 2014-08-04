В правительстве региона объяснили, какие условия нужно соблюсти,чтобы получить средства.

Подмосковье стало возвращать кешбэк за купленные до 25 мая путевки в лагерь. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Ирину Каклюгину. Чиновница напомнила, что для получения возврата части средств родители должны иметь на руках договор по оказанию услуг, чек оплаты, отрывной талон из лагеря к купленной путевке. Получить по программе можно до 20 тысяч рублей.

Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, смогут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы. Ирина Каклюгина, замглавы правительства Московской области

Напомним, что кешбэк власти Подмосковья вернут в том случае, если поездка для ребенка оплачивалась по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Также в программе кэшбека должен участвовать и сам летний лагерь. При выполнении всех условий деньги на карту будут переведены клиентам в течение пяти дней автоматически.

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Фото: Piter.tv