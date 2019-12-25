Подмосковье получило более 2 тысяч препаратов от коронавируса

В скором времени начнётся выпуск нескольких миллионов доз ежемесячно.

Подмосковье получило более двух тысяч препаратов от коронавируса. Об этом на встрече с главой региона рассказал член совета директоров компании "Генериум"", которая занимается производством вакцины "Спутник V", Даниил Талянский. По его словам, всего регион в ближайшее время получит несколько тысяч доз препарата. Об этом пишет "360".

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что сейчас в регионе 2044 доз вакцины. Он отметил важность того, чтобы максимальное количество жителей понимало устройство препарата.

Все новое требует особого подхода, особых разъяснений. Андрей Воробьёв, глава Подмосковья

Талянский заявил, что изменённая методика производства "Спутник V" позволяет увеличить количество выпускаемых доз. Технологию выпуска разрабатывали несколько месяцев. Он подчеркнул, что через несколько дней компания выйдет на крупнотоннажное производство, что означает выпуск нескольких миллионов доз ежемесячно.

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