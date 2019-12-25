Он подчеркнул, что индекс за полгода составил 11,6%.

Подмосковье поднялось на второе место в России по промышленной политике. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Рейтинг страны по эффективности промышленной политики объявили на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге. Первое место заняла Москва. Тройку лидеров замыкает Башкортостан. Воробьев отметил, что второе место Подмосковья является большой заслугой инвесторов и промышленных предприятий региона. Он подчеркнул, что индекс за полгода составил 11,6%. Также глава Подмосковья заявил, что в этой отрасли трудятся свыше 480 тысяч человек

Ранее Воробьев рассказал о поддержке малого бизнеса в Московской области.

Фото: mosreg.ru