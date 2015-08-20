Андрей Воробьёв рассказал поддержке малого бизнеса в Московской области

Также губернатор региона напомнил о цифровых сервисах, помогающим предпринимателям быстро открыть своё дело.

Примерно 25% ВРП в Московской области составляют средний и малый бизнес. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв на заседании правительства Подмосковья, поддержка таких предпринимателей является одной из стратегических задач. Об этом сообщил телеканал "360".

Также Воробьёв напомнил о цифровых сервисах, помогающим предпринимателям быстро открыть своё дело. По словам руководителя, налоговые поступления в бюджет и отдача бизнеса напрямую связаны с комфортными удобными и адекватными мерами поддержки.

Я уже говорил в обращении к жителям и еще раз хочу повторить, что 22-24% всех доходов мы получаем от малого бизнеса. Сегодня нужно еще раз предложить предпринимателям наши цифровые сервисы, которые помогают начать свое дело в самых разных направлениях. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Ранее мы сообщили о том, что в подмосковных школах на неделю перенесли проведение выпускных вечеров.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области