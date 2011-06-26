Подмосковье к 1 сентября восстановит пять школ в двух районах ДНР

Губернатор отметил, что Подмосковье приложит все усилия для того, чтобы восстановленные школы Донбасса смогли принять учеников уже в новом учебном году.

Подмосковье к началу учебного года поможет восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает телеканал "360".

Губернатор отметил, что Подмосковье приложит все усилия для того, чтобы восстановленные школы Донбасса смогли принять учеников уже в новом учебном году. Воробьев добавил, что последние месяцы в подмосковных школах и ученики, и учителям продолжают собирать большое количество гуманитарного груза для Донбасса.

Ранее мы сообщали, что на пустыре у "Триумф Парка" построят школу на 1100 мест. Сумма контракта составляет более 2 млрд рублей. Заявки будут принимать до 14 июня.

Фото: Piter.tv

