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Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине

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В небо были запущены две крылатые ракеты.

Подводная лодка Черноморского флота России ударила крылатыми ракетами "Калибр" по военным целям на Украине. Об этом рассказали представители российского министерства по обороне. В ролике представлен запуск двух ракет. Пресс-службе удалось также зафиксировать сам момент залпа и полета второй боеголовки, запущенной в воздух. Кадры сделаны с отдаления.

Экипаж подлодки ЧФ из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины.

пресс-служба Минобороны РФ

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России
 

Теги: вмф россии, калибры, черное море, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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