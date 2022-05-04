Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине

В небо были запущены две крылатые ракеты.

Подводная лодка Черноморского флота России ударила крылатыми ракетами "Калибр" по военным целям на Украине. Об этом рассказали представители российского министерства по обороне. В ролике представлен запуск двух ракет. Пресс-службе удалось также зафиксировать сам момент залпа и полета второй боеголовки, запущенной в воздух. Кадры сделаны с отдаления.

Экипаж подлодки ЧФ из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины. пресс-служба Минобороны РФ

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России

