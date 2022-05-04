Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке. Соответствующее заявление сделали представители местного территориального штаба по обороне в Донецкой народной республике. Эксперты подчеркнули, что огонь велся представителями Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения.
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Ранее официальное представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Инцидент также подтвердил глава ДНР Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".
В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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