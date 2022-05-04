В ДНР рассказали о жертвах и пострадавших при взрыве в ДНР.

Один человек погиб и два получили ранения при обстреле нефтебазы в Макеевке. Соответствующее заявление сделали представители местного территориального штаба по обороне в Донецкой народной республике. Эксперты подчеркнули, что огонь велся представителями Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения. пост в ТГ-канале

Ранее официальное представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка. Инцидент также подтвердил глава ДНР Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live".

В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости