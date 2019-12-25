Подрядчиков для подготовки территории под ШМСД ищут в Петербурге

Оба конкурса связаны с инженерными коммуникациями, работа с которыми будет вестись одновременно с первым этапом строительства ШМСД.

АО "ЗСД" объявило сразу 2 конкурса на подготовку территории под строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Начальные цены контрактов равны 230,9 и 302,6 млн рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Подрядчики будут трудиться на участке от пересечения Витебского и Союзного проспектов. Оба конкурса связаны с инженерными коммуникациями, работа с которыми будет вестись одновременно с первым этапом строительства ШМСД. Первый из них подразумевает работы по выносу сетей для освобождения территории застройки для трассы, а второй – переустройство уже существующих сетей. Сроки выполнения работ истекают 31 марта и 31 октября 2025 года соответственно.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 6 и 13 октября 2023 года соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что территорию под ШМСД на двух берегах Невы будут готовить в Петербурге.

Фото: Росавтодор