Репетиция "Алых парусов" изменит график разводки мостов

Их разведут на 15 минут дольше.

График разведения мостов изменится из-за репетиций "Алых парусов". Об этом 14-го июня сообщили в пресс-службе Администрации Петербурга.

В ночь с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня Дворцовый и Благовещенский мост будут разведены на 15 минут дольше. Дворцовый мост - с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, Благовещенский - с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15.

Остальные мосты разведут по графику.

Напомним, праздник выпускников пройдет 22 июня.

Ранее мы сообщили о том, как прошла репетиция "Алых парусов и о ее зрителях, которых пришлось снимать с крыши.

Фото: Piter.TV