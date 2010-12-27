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Школьников в 5 утра снимали с крыши на Дворцовой набережной
Вчера, 8:43
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nadezhda_sib

Школьников в 5 утра снимали с крыши на Дворцовой набережной

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Несовершеннолетние решили посмотреть репетицию "Алых парусов" свысока.

Утром в четверг, 13 июня, сотрудники МЧС снимали с крыши на Дворцовой набережной группу подростков. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По их данным, спасатели прибыли на место около 5 часов утра. Снимать молодежь пришлось с помощью пожарной лестницы. 

Причиной, по которой подростки оказались на крыше, стала репетиция "Алых Парусов". В эту ночь корабль прошел под Троицким мостом в акватории Невы.

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдет на следующей неделе 23 июня.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: алые паруса, крыша, мчс, репетиция алых парусов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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