Школьников в 5 утра снимали с крыши на Дворцовой набережной

Несовершеннолетние решили посмотреть репетицию "Алых парусов" свысока.

Утром в четверг, 13 июня, сотрудники МЧС снимали с крыши на Дворцовой набережной группу подростков. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По их данным, спасатели прибыли на место около 5 часов утра. Снимать молодежь пришлось с помощью пожарной лестницы.

Причиной, по которой подростки оказались на крыше, стала репетиция "Алых Парусов". В эту ночь корабль прошел под Троицким мостом в акватории Невы.

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдет на следующей неделе 23 июня.

Фото: vk.com/spb_today