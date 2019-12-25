Под завалами сгоревшего дома в деревне Березовики нашли человека

Расследование уголовного дела продолжается.

После ликвидации пожара в жилом доме поселка Березовик в Ленобласти обнаружили тело неустановленного человека. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На место продолжают работать следователи и следователи-криминалисты.

Напомним, вечером 24-го сентября в Тихвинском районе загорелся двухэтажный жилой дом на 14 квартир. 25 человек эвакуировали сотрудники МЧС. Для 7 из них предоставили ночлег на базе пионерского лагеря, среди них двое детей. Правительство Ленобласти пообещало помочь пострадавшим.

Фото: пресса-служба СК РФ по ЛО