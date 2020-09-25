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Жителей Тихвинского района разместили в пионерском лагере из-за пожара в их доме

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Сотрудники МЧС спасли 25 человек.

Спасатели около 2,5 часов тушили пожар в жилом доме в поселке Березовик Тихвинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре поступило 24 сентября в 18:13. Было установлено, что в двухэтажном жилом доме на 14 квартир горят несколько квартир. Из дома спасатели эвакуировали 25 человек. В 20:30 пожар был локализован на площади 540 кв. метров, а в 21:30 ликвидировано открытое горение. Полностью справиться с пожаром удалось в 21:50. 

Сведений о пострадавших не поступало. На базе пионерского лагеря "Огонек" развернули временное размещение для жильцов дома. 

Также пожар вечером 24-го сентября произошел в Петербурге. Жертвой пожара стал кот. 

Видео: Piter.TV

Теги: жилой дом, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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