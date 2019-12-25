Домашний кот стал жертвой пожара в квартире на Лесном проспекте

Из людей никто не пострадал.

Вечером 24 сентября произошел пожар в доме № 20, корпус 5, на Лесном проспекте в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 21:34, пожар ликвидировали в 22:20. На месте работали три пожарные машины и 12 человек личного состава. В двухкомнатной квартире выгорела комната площадью 20 м2 и коридор площадью 3 м2.

По данным МЧС, пострадавших нет. Однако, как позже сообщили свидетели в соцсетях, в пожаре погибла белая пушистая кошка.

Ранее в пожаре на Двинской погибла женщина.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Константин Бударин)