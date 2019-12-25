В пожаре на Двинской погибла женщина

Поздней ночью 24 сентября пожарные в течение трех часов тушили квартиру в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре на Двинской, 9 поступило в 01:40. На 5-ом этаже пятиэтажного дома в четырехкомнатной коммунальной квартире, в 22 м2 горела обстановка и чердачные перекрытия.
Пожар удалось потушить лишь в 4:41. В коридоре обнаружен труп женщины (1960 год рождения, предположительно отравление продуктами горения).
Ранее в автосервисе на улице Профессора Попова произошел пожар.
Фото: Piter.TV
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