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В пожаре на Двинской погибла женщина
Сегодня, 8:01
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nastya960

В пожаре на Двинской погибла женщина

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Пожар в жилом доме тушили в течение трех часов.

Поздней ночью 24 сентября пожарные в течение трех часов тушили квартиру в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Двинской, 9 поступило в 01:40. На 5-ом этаже пятиэтажного дома в четырехкомнатной коммунальной квартире, в 22 мгорела обстановка и чердачные перекрытия.

Пожар удалось потушить лишь в 4:41. В коридоре обнаружен труп женщины (1960 год рождения, предположительно отравление продуктами горения).

Ранее в автосервисе на улице Профессора Попова произошел пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: двинская улица, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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