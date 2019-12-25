В автосервисе на улице Профессора Попова произошел пожар

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 20 сентября, около 13:38 на улице Профессора Попова произошел пожар, сообщила региональная служба МЧС.

Сообщается, что в двухэтажном доме №38 в здании автосервиса заметили пожар из окон 1-го этажа. Отмечается, что происходило открытое горение на площади 60 м. кв. Обошлось без пострадавших. Как именно произошло возгорание, пока неизвестно. Какой ущерб причинен автосервису, также пока неясно.

Ранее мы писали, что в камере автозака скончался бездомный мужчина.

Фото: Pixabay