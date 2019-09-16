В камере автозака скончался бездомный мужчина

Мужчину задержали за два дня до смерти.

Накануне, 19 сентября, из Мариинской больницы поступила телефонограмма, сообщающая о том, что в 6:35 от дома №3 по улице Мытнинской был госпитализирован в тяжелом состоянии бездомный 57-летний мужчина. Он скончался через час. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину госпитализировали 17 сентября. Он находится в Федеральном розыске, как подсудимый, который скрылся от суда. При задержании петербуржец не имел телесных повреждений и не жаловался на самочувствие. На следующий день, 18 сентября, задержанного направили в СИЗО №6 УФСИН, где его осмотрел врач-психиатор. В СИЗО его не приняли и отправили на дополнительное обследование. На следующие сутки, 19 сентября, его обнаружили на полу камеры автозака. Врачи установили перелом основания черепа. В кузове установлены камеры видеонаблюдения, запись которых изъята.

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Фото: Piter.TV