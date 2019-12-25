Пострадавшим при пожаре в поселке Березовик Ленобласти пообещали финансовую помощь

Вечером 24-го сентября в поселке загорелся жилой дом.

Пострадавшим при пожаре в поселке Березовик Тихвинского района окажут помощь из резервного фонда губернатора Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Накануне в поселке на улице Подгаецкого произошло возгорание в двухэтажном доме на 14 квартир. Огонь удалось ликвидировать через 2,5 часа. Стихия охватила более 500 кв. метров. Из дома сотрудники МЧС спасли 25 человек. Из них 7 жильцов эвакуировали на базу пионерского лагеря "Огонек", остальные разместились у родственников и знакомых.

На данный момент глава и староста Тихвинского городского поселения направляются к пострадавшим для оказания консультативной помощи по дальнейшим действиям. Для жильцов организовали сбор одежды, им предложили комнаты в маневренном фонде.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЛО