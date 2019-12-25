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Под Тулой бизнесмен убил воров и решил избавиться от их тел
Сегодня, 12:20
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Под Тулой бизнесмен убил воров и решил избавиться от их тел

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Он был задержан сотрудниками ДПС.

В Тульской области предприниматель убил двух воров, после чего попытался избавиться от тел. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Беликово Ленинского района. Согласно имеющимся данным, двое мужчин в ночь на 24 июня проникли в помещение местного предпринимателя, который тот использовал под склад. Владелец дал отпор злоумышленникам, нанеся им удары по голове бруском дерева. От полученных травм мужчины скончались. Бизнесмен погрузил тела в автомобиль и решил увезти их от места происшествия подальше, однако его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

По факту убийства Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Ведется допрос свидетелей и самого предпринимателя, назначены необходимые экспертизы.

По данным следствия, подозреваемый ранее не был судим.

Ранее россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе.

Фото: pixabay.com
 

Теги: бинесмен, ограбление склада, тульская область, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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