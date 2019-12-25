Подозрение пало на 17-летнего студента.

Россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе. Трагедия произошла в поселке Мокшан Пензенской области. По подозрению в преступлении задержан 17-летний россиянин. Об этом рассказали представители Telegram-канала Life Shot.

В СМИ уточнили, что компания подростков (12 человек) в возрасте от 14 до 22 лет проводила время на территории городского парка. Затем друзья направились в магазин, торгующий алкогольной продукцией. После этого молодые люди стали расходиться по домам. Подозреваемый провожал свою жертву. По дороге он начал к ней приставать, но получил отказ в поцелуе. Юноша разбил девушке голову. Она потеряла сознание. Затем обидчик положил на голову пострадавшей доску, а затем резко прыгнул на нее несколько раз. После этого он начал наносить ей многочисленные порезы по телу. Для этого он использовал кусок стекла от бутылки.

Правоохранительные органы нашли предполагаемого убийцу недалеко от места происшествия. Он прятался в кустах. Сейчас юноша по имени Кирилл отрицает попытку изнасилования, но признался в убийстве. Юноша является студентом .агротехнологического колледжа. Он рос в благополучной семье. С 2019 года Кирилл состоит на учете в ПДН из-за того, что распылил газовый баллончик в школе. В мае 2021 года его поймали пьяным в общественном месте.

Первой неладное почувствовала мать погибшей. Она не смогла дозвониться до дочери. Женщина отследила телефон девушки при помощи геолокации и пошла на место вместе с сожителем. Школьница была найдена в лифчике и вся в крови. Мать услышала шорох, доносившийся из кустов. Там сидел подозреваемый.

Завершилось расследование топорного убийства в Ягодном.

Фото: Telegram/Life Shot