В Краснодаре поймали похитителя кладбищенских цветов

Вора вычислили с помощью камер наружного видеонаблюдения.

В Краснодаре в станице Новотитаровской поймали мужчину, который воровал на кладбище цветы, а затем продавал их. Об этом информирует телеканал "360".

Речь идет о цветах, которые выращивают на территории кладбища родственники похороненных здесь людей. По данным СМИ, это является местной традицией, к которой очень серьезно относятся.

Похитителя вычислили с помощью камер наружного видеонаблюдения. На одну из них попал номер его автомобиля. После проверки номера по базе удалось выяснить, что владелец транспортного средства живет в Краснодаре. Это помогло найти вора.

Камеры зафиксировали движение рано утром. Мы обратили на это внимание. На следующий день человек прибыл на кладбище на машине и стал собирать пионы. Охапки цветов он складировал в автомобиль. Потом их вывезли в Краснодар. Там их продавали. Константин Прокофьев, председатель совета Новотитаровского сельского поселения

После поимки вора было выяснено, что у него ранее уже была судимость за кражу.

Ранее мы сообщали, что в Александровском саду в Санкт-Петербурге появятся цветники, посвященные науке и технологиям.

Фото: телеканал "360"