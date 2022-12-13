Под Москвой мужчина погиб из-за взорвавшегося колеса КамАЗа

Мужчина погиб от полученных травм в шиномонтаже.

На территории Московской области в городе Подольске произошла трагедия в автомастерской. Известно, что погиб 34-летний сотрудник компании Николас С., который занимался снятием покрышки колеса с диска. Он планировал заменить деталь, но получил травмы, несовместимые с жизнью. Журналисты Telegram-канала 112 уточнили, что трагедия произошла из-за взрыва колеса от КамАЗа, вблизи 31-го километра Симферопольского шоссе. В шиномонтаже лопнула покрышка и металлическое бортовое колесо отлетело в мужчину. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. В настоящее время подробности инцидента устанавливаются правоохранительными органами.

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Фото и видео: Telegram / 112