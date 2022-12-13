В Калининграде произошел пожар на мансарде жилого дома

Один человек погиб, еще 15 - спасены.

В Калининграде произошел пожар на мансарде многоквартирного жилого дома. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. на текущий момент известно об одном погибшем. В экстренном ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из здания 15 человек. Информация о воспламенении поступила на пульт дежурного в 07:35 утра по местному времени (в 08:35 утра по времени Москвы). По прибытии на место инцидента пожарных, горела одна из квартир в кирпичном здании. В ликвидации огня принимают участие два отделения пециализированной пожарно-спасательной части, два отделения пожарно-спасательной части № 1, представители служб пожаротушения и спасатели, полиция и скорая медицинская помощь. В общей сложности в тушении задействованы 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Сотрудники тушат пожар в жилом доме на улице Артиллерийской. Объявлен ранг пожара "1БИС". Горит 500 кв. м. 15 человек эвакуировали. К сожалению, один человек погиб. пресс-слкжба ГУ МЧС по Калининградской области

На улице Федосеенко во время пожара пострадал мужчина.

Фото и видео: Telegram / МЧС России