На улице Федосеенко во время пожара пострадал мужчина

Его доставили в больницу.

Сегодня ночью, 18 марта, пожарные потушили комнату в квартире на улице Федосеенко в доме № 26. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила по пульт диспетчера в 23:39. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 24 минуты.

В 3-комнатной отдельной квартире, в комнате площадью 8 кв. метров происходило горение обстановки по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося дымом надышался горожанин. Пострадавший мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv