Под Красноярском женщина родила ребенка дома и сожгла его в печке

Появились подробности этого жуткого преступления.

Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю в отношении 25-летней матери 2х детей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство новорожденного".

Как удалось выяснить следствию, в одном из поселков Богучанского района проживала 25-летняя женщина с двумя детьми и сожителем. Забеременев, женщина тщательно скрывала ото всех сей факт. Один из медработников поселка все-таки заметил изменения в женщине, а когда увидел эту женщину без признаков беременности, сообщил в полицию.

На допросе женщина призналась, что недавно родила ребенка дома. По ее словам, ребенок родился мертвым. Тело новорожденного женщина сожгла в печке.

В настоящее время следователи опрашивают родственников подозреваемой, врачей, назначена геномная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК РФ по Красноярскому краю

Сегодня Piter.TV опубликовал шокирующее видео избиения 3-месячной девочки матерью.

Также Piter.TV рассказал подробности уголовного дела в отношении 20-летнего красноярца, который жестоко истязал 4-летнюю падчерицу, а мать девочки пыталась скрыть факт избиения собственной дочери.