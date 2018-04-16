Шокирующее видео: Пьяная мать бьет 3-месячную малышку

Женщина сама сняла видео издевательств над дочерью и хотела отослать отцу ребенка.

По социальным сетям и СМИ разлетелось шокирующее видео, которое женщина сняла сама и хотела отправить отцу ребенка, но ошиблась и отправила запись знакомой.

На данном видео маленькая девочка лежит в детской кроватке. А мать орет на трехмесячную малышку матом, бьет, хватает ребенка за шею. Все ее тирада сводится к тому, что ребенок ей мешает устраивать свою личную жизнь и вообще жить так, как она хочет.

Знакомая, получившая по ошибке видео, сообщила о данном факте в органы опеки. Малышка сейчас находится в безопасности у своего отца. О судьбе матери не сообщается. Где и когда было снято видео, доподлинно неизвестно, но по некоторым данным снято это было в Москве. Женщина, к которая разместила видео в соцсетях сообщила, что такое отношение к дочери не имеет никакого отношения к отцу: еще до рождения она ненавидела этого ребенка и била себя по животу.

Видео: YouTube, ВКонтакте