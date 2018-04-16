В Красноярске мама отплясывала в ночном клубе с маленькой дочкой

В социальных сетях появилось видео от очевидцев.

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Красноярска опубликовано видео, на котором ребенок находится в увеселительном заведении в 2 часа ночи.

В посте сообщается, что видео было снято в 2 часа ночи в "Максимилианс". На опубликованных кадрах действительно оглушающе громко звучит музыка, на сцене танцуют девушки в нескромных одеждах, а рядом со сценой танцует ребенок. Рядом, присев на корточки, с малышкой танцует молодая женщина.

Под данным видео разгорелись жуткие споры. Одни жестко осудили женщину, за то что ребенок в ночное время находится в ночном клубе. Но нашлись и те, кто не увидел в этом ничего криминального, пояснив, что Максимилианс не ночной клуб, а ресторан, а мама не пьяная и занимается исключительно ребенком.

Видео: ВК, Ревизорро Красноярск