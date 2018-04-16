В Красноярске 20-летний отчим истязал 4-летнюю падчерицу, мать пыталась скрыть

Следком опубликовал жуткие фотографии ребенка со следами избиения. Появились подробности жуткого преступления.

В Красноярске арестован 20-летний мужчина, который жестоко истязал 4-летнюю дочь своей сожительницы.

Следственными органами СУ СК РФ по Красноярскому краю в отношении 20-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статье "Истязание малолетнего". Как удалось выяснить, в период с 12 по 13 апреля подозреваемый нанес множественные удары 4-летней дочери своей сожительницы шнуром от зарядного устройства и ремнем. Мать девочки не желала придавать огласке данный факт и пыталась оказать помощь ребенку самостоятельно.

О данном факте стало известно от мужчины, который зашел в данную квартиру и увидел ребенка со следами жутких побоев. Знакомый сообщил об этом в полицию. Истязателя арестовали. Малышку госпитализировали в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ее 6-летнюю сестренку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Как выяснилось, мать девочек проживала в данной квартире с 20-летним возлюбленным 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: следком