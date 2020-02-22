Под Киевом педиатр отказалась говорить с пациенткой на украинском

Видео с разъяснениями опубликовано на YouTube-канале издания "Вікна-новини".

На Украине разгорелся скандал из-за того, что педиатр в Киевской области отказалась говорить с пациенткой и ее мамой на государственном языке. В материале канала "Вікна-новини" сообщается, что на прием к врачу в городе Вишневое Киевской области пришла пациентка Дарья Нуца со своей мамой Анастасией. При осмотре доктор начала диалог на русском языке, но мама девочки настойчиво попросила продолжить беседу на украинском языке.

В ответ на это врач написала в карточке пациентки, что она отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача. Мать Дарьи Нуца обратилась в Минздрав Украины и администрацию больницы. Ей уже заявили, что с врачом проведена разъяснительная беседа.

Ранее мы сообщали о том, что некоторым категориям граждан станет проще получить гражданство РФ. Речь идет о приезжающих из Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии. Иностранцы и апатриды смогут просить гражданство РФ после 5 лет проживания на территории страны. Но сначала мигрантам необходимо будет получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем вид на жительство (ВНЖ).