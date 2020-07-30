Почти у 80% переболевших COVID-19 обнаружены повреждения сердца

Недавно ученым стало известно, что коронавирусная инфекция атакует разные органы и ткани человека. Вирус способен вызывать длительные воспалительные процессы.

Почти у 90% переболевших COVID-19 обнаружены повреждения сердца. Об этом сообщают Vesti.ru со ссылкой на два исследования.

В марте врачи пришли к выводу, что люди, имеющие хронические сердечные заболевания, умирают чаще. В первом исследовании изучали данные 100 выздоровевших пациентов (средний возраст составил 49 лет). Во втором случае рассматривали ткани сердца, собранные во время вскрытия тел 39 пациентов, умерших от COVID-19 (средний возраст составлял 85 лет).

Специалисты пришли к выводам, что поражение сердечно-сосудистой системы возникает независимо от остроты симптомов. Ткани сердца были поражены более чем у половины испытуемых. Ученые не ставят цель напугать людей. Они хотят обратить внимание на проблему своих коллег, чтобы те изучали заболевание в других странах.

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Видео: Youtube/Mayo Clinic