Почти три тысячи новых автобусов появятся в Петербурге

По плану реформы, в Петербурге должно появиться 2800 новых низкопольных автобусов, оборудованных современными системами кондиционирования воздуха, информирования пассажиров, платёжными терминалами.

В Петербурге введут в эксплуатацию почти три тысячи новых автобусов. Такие изменения происходят в рамках транспортной реформы, которую проведут в следующем году. Об этом сообщили в воскресенье, 4 июля, в пресс-службе Смольного.

По данным пресс-службы, непосредственно городских перевозчиков обяжут закупать новые автобусы. По плану реформы, в Петербурге должно появиться 2800 новых низкопольных автобусов, оборудованных современными системами кондиционирования воздуха, информирования пассажиров, платёжными терминалами. Также отмечается, что такие нововведения могут привести к трудностям с перевозками пассажиров, поэтому было принято решение разделить замену общественного транспорта на несколько этапов.

Первый этап, работы которого начнутся в апреле 2022 года, предполагает полное сохранение прежних маршрутов. Для его реализации потребуется около 800 автобусов.

Второй этап начнется в июне 2022 года, в нем будут новые маршруты или маршруты с изменением трассы, для ввода которых полностью готова инфраструктура. В этом этапе будет задействовано около 700 автобусов.

Заключительный этап будет в июле 2022 года, где новые маршруты или маршруты с изменением трассы, инфраструктура для которых будет готова к июлю 2022 года. На маршруты этого этапа выйдут почти 1300 автобусов.

Напомним, что реформу решили проводить в четыре месяца в связи с обращениями перевозчиков. Небольшие транспортные предприятия не могут приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусов для начала работы по нескольким маршрутам. Помимо ликвидации маршруток транспортная реформа также подразумевает появление новых остановок, площадок для отстоя, новых газоправочных станций и так далее.

Ранее Piter.tv писал, что Смольный поменяет даты конкурсов на закупку автобусов для транспортной реформы.

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