Значительных разрушений в данном районе полуострова нет.

Почти три месячных нормы осадков выпало в Херсонесе под Севастополем. Об этом журналистам ТАСС рассказала глава регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Синоптик объяснила, что стихия не привела к серьезным последствиям для данного района полуострова.

Херсонесский маяк - норма 34 мм, а выпало 80 мм - почти три месячных нормы. Ровная местность, ничего страшного не случилось, все ушло в море. А в городе - меньше, 32 мм, особо страшного тоже ничего нет - бегут ручьи, чуть-чуть улицы подтоплены. Татьяна Любецкая, руководитель крымского Гидрометцентра

Ранее в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС рассказали, что в ночь на 18 июня специалисты провели две операции по спасению людей. Они отдыхали в палатках на пляжах. Сначала представители экстренного ведомства работали в Балаклавском районе, из которого транспортировали на базу четвертой пожарно-спасательной части 15 человек. Пострадавшие россияне прибыли в Крым из Свердловска. В группе было десять несовершеннолетних туристов. Второй группе туристов ГУ МЧС помогли на пляже "Васили". В палатке находились шестеро людей, включая трех детей.

Месячная норма осадков выпала за ночь в Ялте. Уровень воды в Керчи опустился на 1,5 метра за ночь.

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