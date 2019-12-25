Более двух месяцев платежи не поступали по 269 тысячам кредитов.

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что количество просроченных платежей по задолженности стало расти в мае и июне, когда многие ограничения из-за коронавируса стали снимать. Об этом говорят данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Количество подобных задолженностей увеличилось в апреле на 38,8%. В апреле это было 365 тысяч кредитных договоров на сумму 5,9 миллиардов рублей.

Аналитики отмечают, что увеличилось количество кредитов, срок платежа по которым просрочен от 30 до 89 дней.

Более двух месяцев платежи не поступали по 269 тысячам кредитов — на сумму 5,4 миллиардов рублей. Прирост таких задолженностей составил 19,9%.

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