Сейчас максимальная сумма налогового вычета в России — 120 тысяч рублей.

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо двух саморегулируемых пенсионных организаций - АНПФ и НАПФ - в Центральный банк.

Инициаторы объясняют свою идею тем, что вычет будет стимулировать граждан самостоятельно копить на пенсию.

Организаторы считают, что можно повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей. После этого россияне будут возвращать до 52 тысяч ежегодно с той суммы, которую внесли в качестве добровольных взносов.

Авторы письма отмечают, что сейчас максимальная сумма налогового вычета в России — 120 тысяч рублей. Его можно использовать для частичного возвращения потраченных средств в четырёх сферах - медицинской, образовательной, страхование жизни и пенсионное обеспечение.

Также в АНПФ и НАПФ отметили, что сейчас мотивация у россиян самостоятельно откладывать на свою пенсию недостаточно высока.

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