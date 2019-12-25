Путин предложил выдавать образовательные кредиты под до 3%

Он считает, что у молодых людей должен быть и альтернативный способ получить высшее образование.

Президент России Владимир Путин призвал выдавать образовательные кредиты под до 3%. Он попросил проработать данный вопрос на совещании по вопросам образования в период пандемии коронавируса.

Сейчас средняя ставка на образовательный кредит — 8%. Глава государства подчеркнул, что в России планируют наращивать доступность бесплатного образования в ВУЗах — особенно в тех субъектах страны, где есть нехватка высококвалифицированных специалистов.

Путин считает, что у молодых людей должен быть и альтернативный способ получить высшее образование — например, льготный образовательный кредит. Президент попросил кабмин проработать вопрос о снижении ставки для таких займов до 3%, а также поручил увеличить срок выплаты данного кредита.

Также, по мнению Путина, следует увеличить размер налогового вычета на этапе выплаты образовательного кредита. Но вычет следует давать не только на выплаты самого займа, но и на проценты по нему.

Ранее Путин посчитал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным.