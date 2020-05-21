Президент отдельно подчеркнул, что никакое дистанционное обучение не заменит живого общения ученика с учителем.

Президент России Владимир Путин посчитал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным. Заявление он сделал на совещании о ситуации в образовании во время пандемии коронавируса.

Глава государства опроверг слухи о том, что дистанционное образование полностью заменит живое, а традиционные школы и университеты закроют.

По его словам, очная система образования не только учит человека, но и воспитывает, формирует личность. Путин отметил, что в школах и университетах передают ценности и традиции, на которых основывается российское общество.

Президент отдельно подчеркнул, что никакое дистанционное обучение не заменит живого общения ученика с учителем, а также в среде творческих команд.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе летних лагерей в период пандемии.

Видео: kremlin.ru