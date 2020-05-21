По ним летние детские учреждения готовятся к открытию.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе летних лагерей в период пандемии. О них рассказала глава ведомства Анна Попова на сегодняшнем совещании с Владимиром Путиным. Там обсуждали вопросы образования во время распространения коронавируса.

По словам Поповой, в Роспотребнадзоре разработали специальные рекомендации, которые позволят сделать отдых детей и работу сотрудников в оздоровительных учреждениях более безопасными. Главный санитарный врач подчеркнула, что они не предусматривают масочный режим — без него, считает Попова, отдых будет более полноценным.

Ведомство рекомендует внимательнее следить за состоянием здоровья детей, чаще и качественней проводить дезинфекцию. При этом руководству учреждений положено организовать "некоторое дистанцирование детей", следить за режимом их питания и за режимом обеззараживания.

Целый ряд мер, которые, мы уверены, позволят отдых сделать безопасным и направленным на оздоровление детей. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что данные рекомендации уже работают — именно по ним летние детские учреждения готовятся к открытию.

Ранее Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат.

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