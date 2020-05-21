Соответствующие договорённости были достигнуты с Минобороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат. Об этом он рассказал на совещании по ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса.

По словам главы государства, соответствующие договорённости были достигнуты с министерством обороны России.

Ранее, 9 апреля, мы писали о том, что выпускников школ не станут призывать в армию в этом году. И дадут шанс сдать ЕГЭ и поступить в университет. Об этом тогда рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Видео: kremlin.ru