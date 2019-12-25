Почти 75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Ученые считают, что на орбите находится больше число секретных спутников.

Около 75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами. Об этом заявили представители Уорикского университета в Великобритании. Ученые изучили каталог объектов Глобальной сети космического наблюдения США (крупнейшую из общедоступных баз данного типа). Список регулярно пополняется за счет наблюдений трех десятков радаров, телескопам и орбитальным устройствам.

Мы сконцентрировались на геостационарных орбитах, расположенных в 36 тысячах километров над экватором. Отсканировав несколько полос неба, мы выяснили, что три четверти обнаруженных объектов отсутствуют в базах данных авторы исследования

Этот факт говорит ученым о том, что в космосе существует большое число спутников, о которых не знает общественность. Предположительно, речь идет о военных аппаратах. Часть космического мусора неизвестного происхождения могла появиться на орбите Земли в результате выхода из строя секретных спутников.

"Роскосмос" сожалеет о сокращении расходов на космическую программу.

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