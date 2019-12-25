69 петербургских волонтеров-медиков изъявили желание выехать на Донбасс

В партии подчеркнули, что внимательно подходят к вопросу формирования отрядов медпомощи и не допустят, чтобы миссия нарушила работу системы здравоохранения Петербурга.

На призыв волонтерского центра регионального отделения "Единой России" в Петербурге откликнулись 69 человек. Они записались в отряды медиков-добровольцев, которые формирует партия для помощи врачам ЛНР и ДНР. Среди откликнувшихся врачей: психологи, хирурги, терапевты, педиатры. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В числе первых обратившихся оказался депутат от "Единой России" МО "Посадский" Петроградского района Вадим Лагойко, который работает главрачом в поликлинике Первого СПбГМУ имени академика Павлова.

Также на призыв волонтерского центра откликнулась пенсионерка, фельдшер Оксана Чернышова. Она объяснила, что сама родом оттуда, ее бабушка и дедушки – украинцы

В партии подчеркнули, что внимательно подходят к вопросу формирования отрядов медпомощи и не допустят, чтобы миссия нарушила работу системы здравоохранения Петербурга.

Фото: пресс-служба Единой России в Петербурге