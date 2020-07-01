Почти 6,8 тысячи горожан привились от клещевого энцефалита в 2021 году

В том числе прививку поставили 2 293 детям.

Во вторник, 30 марта, специалисты Роспотребнадзора региона сообщили, что в текущем году прививку против клещевого энцефалита получили 6 796 человек, в том числе 2 293 ребенка.

За три месяца в городские стационары обратились два человека с укусами клещей. Отмечается, что оба туриста вернулись из Крыма. Эпизодов клещевого энцефалита на территории Петербурга пока не было.

В Роспотребнадзоре напомнили, что поставить прививку нужно за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Ранее мы писали, что прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса.

Фото: Piter.TV