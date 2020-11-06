  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказал, где в Петербурге вероятнее всего можно подцепить клеща
Сегодня, 16:27
141
nadezhda_sib

Эксперт рассказал, где в Петербурге вероятнее всего можно подцепить клеща

0 0

Теоретически может быть опасно любое место, где есть трава.

Эксперт по дезинсекции Сергей Балашов рассказал о том, где в черте Петербурга можно подцепить клеща. Прежде всего паразиты обитают в городских парках, узнали "Невские Новости".

Встретить клещей можно в таких местах как Юнтоловский заказник, парк Победы, ЦПКиО им. Кирова. Теоретически опасность представляют и небольшие островки с травой около дома. В этом году паукообразных, скорее всего, будет меньше, чем в прошлом году, так как минувшая зима была холодной, и часть клещей могла ее не пережить. 

По данным Роспотребнадзора, чаще всего петербуржцы заражались в Курортном, Пушкинском, Приморском районах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на дорогах Ленобласти можно увидеть змей. Всего в регионе водится три вида. 

Фото: pixabay.com

Теги: клещи, паразиты, парки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии