Эксперт рассказал, где в Петербурге вероятнее всего можно подцепить клеща

Теоретически может быть опасно любое место, где есть трава.

Эксперт по дезинсекции Сергей Балашов рассказал о том, где в черте Петербурга можно подцепить клеща. Прежде всего паразиты обитают в городских парках, узнали "Невские Новости".

Встретить клещей можно в таких местах как Юнтоловский заказник, парк Победы, ЦПКиО им. Кирова. Теоретически опасность представляют и небольшие островки с травой около дома. В этом году паукообразных, скорее всего, будет меньше, чем в прошлом году, так как минувшая зима была холодной, и часть клещей могла ее не пережить.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего петербуржцы заражались в Курортном, Пушкинском, Приморском районах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на дорогах Ленобласти можно увидеть змей. Всего в регионе водится три вида.

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