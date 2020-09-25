Прививка от клещевого энцефалита не освобождает от визита к врачу после укуса

Клещ может быть в том числе переносчиком боррелиоза.

Клеща, который укусил человека, необходимо отвезти в лабораторию, даже если была поставлена прививка от клещевого энцефалита. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

По словам врача, клеща нужно обследовать на инфекции, потому что вакцина защищает только от клещевого энцефалита, а от боррелиоза – нет. Также иммунолог рассказала, что вакцина от клещевого энцефалита совместима в другими прививками, в том числе от коронавируса.

Сделать прививку во время сезонной вакцинации можно в городских поликлиниках Петербурга.

В России прошлым летом был обнаружен новый вид клеща.

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