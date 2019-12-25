Почти 3 млн туристов посетили Петербург с начала 2021 года

Чтобы достигнуть доковидного уровня 2019 года городу не хватает еще 7 млн туристов.

Стало известно, что за 2021 год Петербург посетили почти 3 млн туристов. Этот показатель больше чем в прошлом году, когда был спад из-за коронавируса. Об этом сообщает председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Чтобы достигнуть доковидного уровня 2019 года городу не хватает еще 7 млн туристов. По словам Корнеева, Северная столица сохранила качества гостеприимного города.

Напомним, в Северной столице запустили социальную акцию "Гостреприимный Петербург". Она проходит с 21 по 28 сентября и приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 числа. Петербуржцы смогут бесплатно посещать музеи и другие объекты, в том числе водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу. Также для горожан запланировали мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум. Принять участие в акции решили более 70 организаций.

Ранее петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки. В нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты.

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