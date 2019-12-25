Почти 3,5 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом

Ушли из жизни 11 горожан, у которых COVID-19 протекал в тяжелой форме.

За последние сутки в Петербурге заболели коронавирусом 3 454 жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 августа.

Победить инфекцию смогли 1 876 человек. Ушли из жизни 11 горожан, у которых COVID-19 протекал в тяжелой форме. Известно, что еще 225 зараженных попали в ковидные стационары.

В оперативном штабе по мониторингу за распространением инфекции в России отметили, что всего в стране за сутки госпитализировано 2 761 россиян, что на 5,4 процента больше по сравнению с днем ранее, 12 августа.

Напомним, что Петербург поставил суточный рекорд вакцинации за лето. Также город получил еще 25 тыс. доз вакцины.

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Фото: Piter.tv